CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 aprile 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 18 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la 'volata Scudettino'. Due big match, oggi, possono infatti indirizzare la lotta per un posto nella prossima Champions League. Si tratta di Atalanta-Juventus (bianconeri senza Cristiano Ronaldo) e Napoli-Inter.