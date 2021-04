Milan-Genoa: Leao sfida Scamacca. La Champions passa dai giovani

Rafael Leao contro Gianluca Scamacca: è sfida tra giovani talenti in Milan-Genoa, 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A a 'San Siro'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, presentando il 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A, ovvero Milan-Genoa, ha ricordato come tocchi a Rafael Leao giocare da centravanti titolare in sostituzione dello squalificato Zlatan Ibrahimović.

Tra Ibrahimović e Leao, addirittura, ci sono ben 6459 giorni di differenza, con 922 sabati e 923 domeniche in più per lo svedese, molti giorni dei quali impegnato sul campo. Spetterà, però, al giovane portoghese ed a tanti suoi coetanei, oggi, cercare di difendere il secondo posto in classifica dall'assalto di altre big.

Il Milan è una squadra che, della gioventù del suo organico, ne ha fatto un vanto. In Italia, negli undici titolari, è in testa davanti a Spezia e Cagliari per la giovane età media dei calciatori schierati. In Europa, è sul podio, al terzo posto, dietro Nizza (Francia), Stoccarda (Germania) e davanti al Colonia (ancora Germania).

Nessuna di queste compagini, però, ha, come la formazione di Stefano Pioli, quasi l'obbligo di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In Milan-Genoa, avranno spazio Gigio Donnarumma (1999), uno tra Diogo Dalot (1999) e Pierre Kalulu (2000), Fikayo Tomori (1997). Ma anche Franck Kessié (1996), Ismaël Bennacer (1997) e Alexis Saelemaekers (1999).

Oltre, ovviamente, al già citato Leao (1999), al quale il Milan chiede a gran voce le reti che possano trascinare, oggi, i rossoneri verso una vittoria che, in casa, manca dallo scorso 7 febbraio (Milan-Crotone 4-0). Per Leao, tra l'altro, è una sfida nella sfida. Dall'altra parte della barricata, con la maglia rossoblu, ci sarà infatti Gianluca Scamacca. Un centravanti che, dalle parti di 'Casa Milan', tengono in seria considerazione per la prossima stagione.

Pioli, nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Genoa, ha promosso il bomber rossoblu. Ma, allo stesso tempo, ha speso parole al miele anche per Leao. Per un Milan che, nel 2021, è caduto in casa troppe volte (contro Juventus, Atalanta, Inter e Napoli), adesso non è più il momento di sbagliare. Oggi serve vincere e convincere: meglio se con i guizzi del vice Ibra di giornata. Ecco dove vedere Milan-Genoa in tv o in diretta streaming >>>