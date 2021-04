Milan-Genoa, Meïte: “Vogliamo fare bene: tanto che non vinciamo in casa”

Soualiho Meïte, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del 'lunch match' Milan-Genoa a 'San Siro'

Soualiho Meïte, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del 'lunch match' Milan-Genoa. La gara è valida per la 31^ giornata di Serie A ed in è programma a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni di Meïte. "Ci siamo preparati come sempre. Oggi è una partita importante. Giochiamo partita per importante. Oggi vogliamo fare bene, sarà importante anche per la prossima partita. Siamo a casa, è da tanto tempo che non vinciamo. Oggi siamo concentrati. Vogliamo fare una bella cosa per il nostro campionato. Sono sempre dure le partite contro il Genoa. Dobbiamo metterci tanto del nostro per fare bene".