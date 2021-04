La Top 5 gol dei rossoneri in occasione dei precedenti Milan-Genoa disputati a 'San Siro'. Da David Beckham a Marco Borriello, che prodezze!

La Top 5 gol dei rossoneri in occasione dei precedenti Milan-Genoa disputati in Serie A a 'San Siro'. Da David Beckham a Marco Borriello, che prodezze! Le vediamo tutte in questo video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali.