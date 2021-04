Milan-Genoa, Ballardini: “Ibrahimovic si sente anche se non gioca …”

Davide Ballardini, tecnico rossoblu, ha introdotto ieri i temi principali di Milan-Genoa. Teme il Diavolo anche senza il suo capocannoniere

Nel Milan che oggi affronterà il Genoa mancherà, per squalifica, Zlatan Ibrahimović. Ma per Ballardini non cambierà poi così tanto. "La sua assenza non è un forte handicap. Stiamo parlando di un giocatore talmente importante che si fa sentire anche se non c'è". Il Genoa, come si ricorderà, prima del lockdown del marzo 2020 aveva vinto, 1-2, a 'San Siro' contro il Diavolo in Serie A: possibilità di un bis?