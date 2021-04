Milan-Genoa, il ritorno di Romagnoli: ecco da quando era assente

Alessio Romagnoli è tornato a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Genoa di oggi a 'San Siro'. Il capitano partirà comunque dalla panchina

Romagnoli, come evidenziato dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina, era assente dallo scorso 7 marzo, giorno di Hellas Verona-Milan 0-2 allo stadio 'Bentegodi'. Da allora, ha saltato ben 6 gare, quattro di campionato e due di Europa League. In stagione, finora, Romagnoli ha giocato 28 partite tra campionato e coppe, segnando un gol e fornendo un assist.