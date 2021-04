Milan-Genoa, Zajc: “Giocano bene e e sono in alto, è difficile”

Il giocatore rossoblu Zajc ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del 'lunch match' Milan-Genoa a 'San Siro'

Il giocatore rossoblu Miha Zajc ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del 'lunch match' Milan-Genoa. La gara è valida per la 31^ giornata di Serie A ed in è programma a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni di Zajc: "Bennacer e Kessie sono forti, conosco Bennacer perchè ho giocato con lui a Empoli. Sono giocatori forti, giocano bene, sono in alto in classifica e sarà difficile".