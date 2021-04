Milan, mal di San Siro: il dato sui gol casalinghi preoccupa / Serie A News

Ecco quanti gol ha segnato il Milan a San Siro dall'inizio del 2021. Un dato che sottolinea la difficoltà casalinga dei rossoneri

La flessione del Milan nel 2021 è sotto gli occhi di tutti. Era praticamente impossibile continuare la marcia trionfale iniziata nel post-lockdown e continuata per tutto il 2020. C'è un dato tanto strano quanto preoccupante per i rossoneri, che riguarda i numeri della squadra a San Siro. Dall'inizio di quest'anno, infatti, il Diavolo ha messo a segno soltanto 9 reti tra le mura amiche, 4 solo contro il Crotone. Gli altri gol sono stati così suddivisi: uno contro la Juventus, due col Torino, uno con l'Udinese e uno con la Sampdoria. Ecco dove vedere Milan-Genoa in tv o in diretta streaming >>>