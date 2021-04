Milan-Genoa, Antonini: “Senza Ibra rossoneri con uno stimolo in più”

Luca Antonini, ex sia del Milan sia del Genoa, ha parlato della partita odierna e dato un consiglio anche a Gianluigi 'Gigio' Donnarumma ...

Daniele Triolo

Luca Antonini, ex difensore sia del Milan sia del Genoa, ha parlato, in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, della partita di oggi in programma a 'San Siro' ma non soltanto. Queste le dichiarazioni integrali dell'ex calciatore di Serie A.

Antonini sull'ostacolo principale per il Milan sul cammino verso la Champions League: "L'avversario che troverà a 'San Siro'. Una squadra che gioca libera di testa. Ma lo stimolo per gli altri è troppo più forte: la Champions manca da troppo tempo, deve bastare al Milan per dare tutto e di più. Può farcela perché è squadra a 360°: organizzata, ha un bravo allenatore, giocatori forti, ha Paolo Maldini che è un dirigente di valore importantissimo".

Antonini su quanto mancherà oggi il suo ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimović: "Tanto, ma vale anche il contrario: i suoi compagni non vorranno farlo rimpiangere. Lo conosco: li avrà spronati ed ora tutti vorranno dimostrarsi forti anche senza di lui".

Antonini sulle proiezioni per il Milan del futuro: "In questo Milan c'è un progetto importante e mi auguro che Donnarumma resti. Avrà tutte le possibilità che vuole, ora guardi a quello che il club rappresenta e non solo all'aspetto economico. Il Genoa deve continuare, invece, con Davide Ballardini: lo merita, con lui lotterà per un'altra classifica".