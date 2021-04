Muzzi: “Milan, prendi Scamacca. Può coesistere con Ibrahimovic”

L'ex calciatore Roberto Muzzi non ha nessun dubbio sulle qualità di Gianluca Scamacca. Ecco il consiglio al Milan

L'ex calciatore Roberto Muzzi non ha nessun dubbio sulle qualità di Gianluca Scamacca. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Se arrivasse l'opportunità rossonera dovrebbe assolutamente coglierla e dire sì al trasferimento. Non sarebbe affatto un salto troppo grande. E poi, vicino a Ibrahimovic, avrebbe la possibilità di compiere un ulteriore passo nella sua maturazione. Anzi, dirò di più: se io fossi stato il Milan, avrei già preso Scamacca. Fra l'altro, lui può tranquillamente coesistere con Ibrahimovic. Per me anche insieme possono formare davvero una bella coppia in attacco".