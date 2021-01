Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (17 gennaio 2021) | LIVE

Calciomercato Milan LIVE: news, trattative, acquisti e cessioni del club

Dopo aver ingaggiato Soualiho Meïté dal Torino, il Milan, adesso, pensa a chiudere l’acquisto di Fikayo Tomori dal Chelsea. La formula dovrebbe essere la stessa: prestito con diritto di riscatto. Si lavora per limare la cifra del riscatto, ma una base d’intesa con club londinese e difensore centrale già c’è. Sono invece in corso delle valutazioni sul possibile arrivo di Mario Mandžukić, ex Juventus, come vice di Zlatan Ibrahimović. Infine, c’è aria di rinnovo di contratto per due punti fermi del Diavolo di Stefano Pioli, vale a dire Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L'obiettivo del Diavolo resta la qualificazione in Champions League ma, vista la prima parte di stagione, sognare qualcosa in più è più che lecito.