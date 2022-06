Cessione Milan, oggi ufficialità del passaggio a RedBird | LIVE NEWS

La svolta epocale è arrivata: Il Milan passa da Elliott a RedBird. Gerry Cardinale ha messo tutto nero su bianco. Le news minuto per minuto

La nuova era RedBird sta per iniziare in casa Milan. Il fondatore Gerry Cardinale sta già pensando ad alcune modifiche nel Cda

Milan ceduto da Elliott a RedBird. Firmato secondo l'agenzia di stampa ANSA il preliminare nei giorni scorsi. Gerry Cardinale non è in città

Rocco Commisso su Gerry Cardinale: "Si fa bello con soldi non suoi". Ma l'A.D. di RedBird, in realtà, è molto ricco

Come riferito da 'Domani', RedBird anche le mani in pasta nei prossimi Giochi Olimpici. Il motivo

Amici di PianetaMilan.it il momento è arrivato: Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital, ha firmato. Il Milan, dunque, passa dalle mani di Elliott a quelle del gruppo di investitori americani che ha sbaragliato la concorrenza di Investcorp. Sono ore caldissime dunque per comprendere tutti i dettagli dell'operazione che, con ogni probabilità, verrà ufficializzata domani. Per non perderti nemmeno una news in tal senso segui con noi questa storica giornata per i colori rossoneri!