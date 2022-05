Milan a RedBird, M&F: “Cardinale ha firmato il precontratto con Elliott”

Il Milan è ad un passo dalla cessione, con RedBird che acquisirà il 70% delle quote rossonere da Elliott. Nelle scorse ore firmato il precontratto.

Come riporta il quotidiano online Milano Finanza, nelle scorse ore è stato firmato da Gerry Cardinale il precontratto per la cessione delle quote, per una cifra intorno a 1.3 miliardi di dollari.