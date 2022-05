Calciomercato Milan – Tutti vogliono i rossoneri: ecco chi si offre

Giorni caldi per il passaggio di proprietà del Milan, che, intanto, continua a restare pienamente operativo nel calciomercato. La squadra di Stefano Pioli, campione d'Italia in carica, ha infatti bisogno di rinforzi in ogni zona del campo per potersi ripetere in Serie A e, nella prossima stagione, fare una Champions League di ben altro livello. Come noto, il Diavolo sta cercando, in particolare, un esterno destro d'attacco per il 4-2-3-1.