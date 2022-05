Milan, in corso l’incontro tra Gerry Cardinale ed Elliott | News

E' attualmente in corso, in un hotel di Milano, l'incontro tra Gerry Cardinale e il Fondo Elliott per l'acquisto del Milan

Enrico Ianuario

E' in corso l'incontro tra Gerry Cardinale e il fondo Elliott per l'acquisto del Milan. Lo riferisce 'gianlucadimarzio.com', secondo il quale il numero uno di RedBird Capital ha raggiunto in un albergo di Milano Paolo Scaroni, Ivan Gazidis e il rappresentante di Elliott, Giorgio Furlani.

Probabilmente il signing, ovvero la firma dell'accordo preliminare, è già avvenuta nei giorni scorsi ma è possibile che ciò verrà annunciato nella giornata di domani. Milan, le top news di oggi: esclusiva Lentini, Elliott resta nel club