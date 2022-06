Milan, le ultime sul futuro di Maldini, Massara e Gazidis | PM News

Tutti si chiedono cosa succederà a Maldini e Massara con il cambio di proprietà del Milan: ecco tutte le ultime a riguardo.

Ora è ufficiale che il Milan cambierà proprietà e passerà a RedBird e tutti si chiedono la dirigenza composta da Ivan Gazidis, da Paolo Maldini e da Frederic Massara cosa farà. Come era già stato anticipato da Elliott, l'intenzione della nuova proprietà è quella di non cambiare nulla e di andare avanti con la dirigenza attuale. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it si va verso la fumata bianca con Maldini e Massara per il rinnovo. L'intenzione di continuare insieme è stata esposta oggi durante il primo incontro. Non ci dovrebbero essere dunque problemi per il rinnovo. Allo stesso modo, dovrebbe continuare il proprio lavoro anche Gazidis, amministratore delegato. Una scelta all'insegna della continuità. Intanto Cardinale ha parlato ai giornalisti: potete leggere qui, dove troverete anche alcune foto >>>