Milan, Cardinale: “Fatto lavoro eccezionale, ora continuiamo” | LIVE PM

Dopo aver firmato l'accordo per l'acquisto del Milan, adesso Cardinale si sta dedicando ai vari incontri. Ora è il turno dei giornali.

Cardinale: "A questi livelli, tutti hanno i soldi, ma non tutti vincono. La differenza la fanno organizzarne, visione, un progetto a lungo raggio, sostenibile. Sapendo che i tifosi vogliono vincere, come tutti noi".

Nei giorni scorsi sono arrivate le firme, oggi l'ufficialità della cessione del Milan da Elliott a RedBird, altro fondo statunitense, di Gerry Cardinale, che si sta subito immergendo nel mondo rossonero. Ieri ha vissuto la prima vera giornata da milanista, mentre oggi ha proseguito gli incontri. In particolare, in mattinata ha avuto modo di presentarsi a Paolo Maldini e alla dirigenza sportiva, parlando subito di futuro e di mercato. Adesso ha voluto incontrare anche la stampa, con i giornalisti che seguono quotidianamente il Milan, per presentarsi. Ecco com'è andata e i temi principali affrontati. Intanto qui potete leggere il comunicato ufficiale sulla cessione >>>