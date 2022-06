Milan, iniziata l’era RedBird: ieri sera primo vertice con Cardinale

Firme apposte sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird. Ieri sera Gerry Cardinale ha avuto un summit con Paolo Scaroni e Ivan Gazidis

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della cessione del Milan da Elliott a RedBird. Oggi, infatti, mercoledì 1° giugno 2022, sarà annunciata ufficialmente l'inizio dell'era del fondo di Gerry Cardinale come proprietario del club di Via Aldo Rossi.

Già apposte le firme sul contratto vincolante ('signing') tra le parti, il nuovo Milan ha già iniziato a lavorare. Ieri sera, infatti, al 'Four Seasons' di Milano, primo vertice tra Cardinale, il Presidente rossonero Paolo Scaroni e l'amministratore delegato Ivan Gazidis. Si rinnovano le posizioni di comando, ma all'insegna della continuità.

Già, perché il club rimarrà sotto la bandiera statunitense, non cambierà strategia aziendale e neanche gli uomini deputati a metterla in pratica. RedBird pagherà il Milan 1,3 miliardi di euro (anche se alcune indiscrezioni parlano di 1,68), assicurandosi un ampio patrimonio tecnico ma anche l'opportunità di creare ulteriore valore.

La vittoria dello Scudetto darà ulteriore slancio ai ricavi, che saranno utilizzati per attrezzare la squadra e prepararla alle grande sfide europee. Elliott, che in quattro anni ha risanato i conti e fatto in modo da riportare il Milan ai vertici in Italia, consegna di fatto a Cardinale una società modello.

Il piano di RedBird per il Milan è quello di combinare calcio, media e intrattenimento. Si individueranno calciatori adatti per il progetto rossonero anche mediante l'utilizzo della tecnologia ed un'analisi sempre più raffinata dei dati. Metodo che ha funzionato nel Tolosa, in Francia, e che è utilizzato anche per il Liverpool.

Elliott, per ora, rimarrà come socio di minoranza del Milan. Ora, però, tocca a Cardinale fare in modo che il Diavolo diventi sempre più grande. Si comincerà incontrando Paolo Maldini per il rinnovo del contratto, poi affrontando le questioni mercato e stadio.