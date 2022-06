Calciomercato Milan – Salta Botman? Già pronta un’alternativa di lusso

Il Milan, acquistato in queste ore da RedBird, quantificherà il budget per il calciomercato in questi giorni. Quel che è certo è che la squadra rossonera ha bisogno di rinforzi in ogni zona del campo. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara lo sanno e, per questo motivo, sono già operativi da tempo. Uno dei settori dove il Diavolo sarà costretto ad intervenire è il cuore della retroguardia di Stefano Pioli.