Commisso stronca Cardinale. Ma ha un miliardo di patrimonio personale

Rocco Commisso su Gerry Cardinale: "Si fa bello con soldi non suoi". Ma l'A.D. di RedBird che rileverà il Milan, in realtà, è molto ricco

Daniele Triolo

Non proprio un caloroso benvenuto in Italia quello riservato ieri da Rocco Commisso a Gerry Cardinale. Parlando, infatti, in un'intervista su 'Repubblica', il Presidente della Fiorentina ha ammesso di conoscere il futuro proprietario del Milan, statunitense come lui, e di avere anche incrociato le proprie strade in passando organizzando una piattaforma via cavo.

Entrando, però, nello specifico del tema calcistico, Commisso non è stato così tenero con Cardinale, sottolineando come quest'ultimo, pur essendo una brava persona, "si fa bello con i soldi degli altri". "Quando si dice che compra il Milan per 1,3 miliardi di euro - ha detto Commisso -, quelli non sono soldi suoi. A Firenze, invece, fino all'ultimo centesimo sono quattrini miei, del patrimonio personale, anche per il centro sportivo".

Ciò che dice Commisso su Cardinale, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport' non è poi così vero. L'amministratore delegato di RedBird, infatti, ha un patrimonio personale di un miliardo di dollari e punta, con il suo fondo, a raddoppiare il valore degli asset in gestione (da 6 a 11 miliardi di dollari) in breve tempo. Permettendo, così, guadagni sia al Milan sia ai finanziatori del progetto per l'acquisizione della maggioranza del club rossonero.

In pochi anni di attività (nato nel 2014) il fondo RedBird è riuscito a proporsi come investitore solido, con un business che interseca sport, media e intrattenimento. Cardinale, dopo oltre vent'anni di carriera in Goldman Sachs, una delle più importanti banche al mondo, ha fondato RedBird proprio con una visione moderna proiettata al futuro.