Milan, RedBird vuole accelerare sul nuovo stadio: a San Siro o a Sesto

Il nuovo stadio è centrale nei progetti di RedBird per il nuovo corso del Milan. Si valuta sia l'idea originaria sia il piano alternativo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan, di RedBird e dei progetti sul nuovo stadio che i proprietari del Diavolo 'in pectore' hanno a tal proposito. Andiamo con ordine: già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la firma sui contratti vincolanti per la cessione del Milan da Elliott al fondo di Gerry Cardinale ('signing').