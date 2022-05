Schira: “Cardinale parlerà presto con Maldini per discutere del futuro”

Secondo Nicolò Schira, noto giornalista, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini per discutere del futuro

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital, è il nuovo proprietario del Milan. L'accordo per il passaggio da Elliott al fondo americano è stato trovato, tanto che nella giornata di domani probabilmente dovrebbe essere annunciato il famoso 'signing'. Inoltre, come riporta Nicolò Schira su Twitter, presto lo stesso Cardinale incontrerà Paolo Maldini. I due discuteranno non solo del futuro del Milan, ma anche del rinnovo del contratto dell'ex capitano rossonero. Milan, le top news di oggi: esclusiva Lentini, Elliott resta nel club