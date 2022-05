Cessione Milan, Cardinale a Milano: già oggi annuncio ufficiale?

Ad un passo la cessione del Milan da Elliott a RedBird. L'A.D. Gerry Cardinale, infatti, è già in città. Affare da 1,3 miliardi di euro

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla dell'imminente cessione del Milan da Elliott a RedBird. Potrebbe avvenire già nella giornata di oggi: pochi secondi basteranno per firmare i contratti vincolanti ('signing') e definire il passaggio di proprietà del club rossonero. Da entrambe le parti questa si considera soltanto una formalità.

Motivo per cui, ha spiegato la 'rosea', se l'annuncio ufficiale slittasse di qualche ora, e comunque non oltre questa settimana, sarebbe soltanto per questioni tecniche. L'intesa tra l'hedge fund della famiglia Singer e il fondo di Gerry Cardinale, infatti, è stata già trovata. Il Milan cambierà padrone, pur restando sempre di proprietà statunitense.

Cardinale è in arrivo a Milano (la sua presenza in città non è strettamente legata a firma ed annuncio ufficiale), dopo esservi già stato per i festeggiamenti dello Scudetto rossonero appena una settimana fa. Tornerà perché c'è un'agenda fittissima di impegni che lo aspetta, un piano d'azione che va dalla conferma del management attuale alla pratica relativa al nuovo stadio.

Per cedere il Milan, il fondo Elliott ha scelto l'interlocutore più simile a lui, non soltanto per le comuni radici a stelle e strisce. RedBird proseguirà il progetto di un Milan sostenibile, non caricherà il club rossonero di debiti. Ma aggiungerà le proprie competenze nel settore sport. Elemento determinante per la svolta (al di là dell'offerta da 1,3 miliardi di euro che potrebbe salire fino a 1,8) che mancava ad InvestCorp, fondo del Bahrein che aveva anche trattato in esclusiva con Elliott per il Milan.

Dal 2014 ad oggi, infatti, RedBird ha creato più di 20 miliardi di dollari di valore nelle sue proprietà sportive. Attualmente, il fondo di Cardinale gestisce 6 miliardi di dollari e ha l'obiettivo di raddoppiare il capitale in brevissimo tempo. Oltre al patrimonio che investono, dunque, Elliott è stato convinto a cedere il Milan dalle metodologie di lavoro di Cardinale e della sua realtà aziendale.

Una visione d'insieme che unisce calcio, media e intrattenimento. Elliott resterà nel Milan con una quota di minoranza, RedBird si occuperà di tante cose nel segno della continuità. Nella filosofia, certo, e, molto probabilmente, negli uomini che la condurranno. Dopo le 'firme della svolta', colloqui con i dirigenti per la loro conferma, si quantificherà il budget per il calciomercato poi si porterà avanti il progetto del nuovo stadio.