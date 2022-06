Nuovo stadio centrale nel progetto di RedBird per il Milan: le ultime

RedBird ha, tra le sue priorità per il nuovo corso del Milan, il nuovo stadio. Il fondo valuta tutte le soluzioni possibili sul tavolo

Tra le priorità dell'agenda di RedBird per il Milan, ha evidenziato la 'rosea', c'è la questione della costruzione del nuovo stadio. Questo tema è stato centrale per Elliott nel suo progetto per il Diavolo e lo sarà anche per RedBird. Nella prima visita a Milano, avvenuta nei giorni di festa per lo Scudetto, Cardinale ne ha approfittato per visitare l'area di Sesto San Giovanni. Che, a differenza di quella di San Siro, non conosceva molto.