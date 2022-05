Cessione Milan da Elliott a RedBird, è fatta: Cardinale ha firmato

Milan ceduto da Elliott a RedBird. L'A.D. Gerry Cardinale, infatti, ha firmato il contratto vincolante. Annuncio ufficiale stasera o domani

È fatta per la cessione del Milan da Elliott a RedBird. L'amministratore delegato di RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, ha infatti firmato il contratto per l'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan dall'hedge fund della famiglia Singer. Elliott, comunque, resterà all'interno del club di Via Aldo Rossi come socio minoritario.