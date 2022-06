Milan, Marchetti: “Capacità di spesa di RedBird non può che essere superiore”

Luca Marchetti, esperto di mercato di 'Sky Sport', ha parlato dei movimenti dell'Inter e delle capacità economiche di RedBird

"Origi arriverà. Renato Sanches non può non rimanere un obiettivo a centrocampo, rimane anche Botman per il quale ci sono state delle difficoltà. Sicuramente il Milan interverrà sulla trequarti. Si è parlato di Berardi, si è parlato di Zaniolo, che è un’opportunità di mercato ma non credo che sia quella più conveniente dal punto di vista economico. Ci sono anche giocatori all’estero molto interessanti: De Ketelaere del Bruges è un giocatore che stanno seguendo in maniera piuttosto vicina. Oggi però il Milan, sul discorso mercato, continua sulla linea che aveva avuto, ma con una consapevolezza: intanto ci sono state delle necessità che hanno portato il Milan a riflettere".