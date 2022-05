Cessione Milan, Scaroni: “La trattativa si concretizzerà nei prossimi giorni”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della cessione in corso del club rossonero da Elliott a RedBird. Queste le dichiarazioni

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della cessione in corso del club rossonero da Elliott a RedBird. Queste le dichiarazioni rilasciate a Radio Cor, agenzia de Il Sole 24 Ore: "Tutto sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzerà la trattativa con il nuovo fondo proprietario, anche se poi tra signing e closing passerà qualche mese. Io mi auguro che ci sia una situazione definita in modo da poter affrontare il mercato che abbiamo davanti a noi con una proprietà chiara perché questo agevola la vita a tutti".