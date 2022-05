Milan, sta per finire l’era Elliott: tutti i momenti chiave di questi 4 anni

Sta per concludersi l'era Elliott a capo della gestione del Milan: il fondo americano passerà il testimone a RedBird e a Gerry Cardinale.

Nel giro di un anno cambia tutto: il magnate cinese non rispetta le scadenze, e così il fondo americano prende in pieno possesso le quote del club. Da questo momento parte l'avventura Elliott.

La prima vera novità in società arriva il 5 agosto 2018. La nuova proprietà decide di richiamare PaoloMaldini, mentre successivamente Ivan Gazidis e Zvone Boban entrano a far parte del club. Il croato non resterà a lungo in società, mentre ai primi due vengono affiancati due volponi del mestiere come Frederic Massara e Geoffrey Moncada.