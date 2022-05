Milan, il piano d’azione di Cardinale: RedBird dà priorità a Maldini

L'incontro con Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è la priorità di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, non appena preso il club

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan, di Paolo Maldini e di quanto accadrà in questi giorni al club rossonero. Sono ore calde, infatti, per la cessione del Milan da Elliott a RedBird. L'amministratore delegato Gerry Cardinale, già in incognito a Milano nei giorni scorsi, rileverà la società meneghina per 1,3 miliardi di euro: firme previste a breve, forse già oggi.

Non appena, dunque, arriverà il 'signing' per il passaggio di proprietà del Milan, il numero uno di RedBird avvierà il suo piano d'azione. Secondo la 'rosea', la priorità sarà l'incontro con Maldini, direttore tecnico del Milan. Tema della discussione, la progettualità più che il budget a disposizione o i singoli nomi da cercare nel calciomercato estivo.

Maldini vuole un Milan che punti in alto, con gradualità come successo in questi anni, ma che abbia l'ambizione di mirare traguardi sempre più nobili. Dopo aver vinto lo Scudetto, dunque, l'obiettivo del Diavolo dovrà essere quello di tornare competitivo anche in Champions League. È su quello che Maldini vuole essere rassicurato dai nuovi proprietari.

Cardinale, per 'La Gazzetta dello Sport', lo farà. L'obiettivo, infatti, è far crescere ulteriormente il Milan. Tornare a guardare le grandi d'Europa da pari livello, dopo essere ritornati a guardare tutti dall'alto verso il basso in Italia grazie ad Elliott. L'incontro tra Cardinale e Maldini è previsto in settimana. Una volta siglati gli accordi, il nuovo corso diventerà operativo.

Per metterlo in atto, nel segno della continuità, servirà la conferma del management. Di Maldini, di Frederic Massara (entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno), ma anche del CEOIvan Gazidis, il cui legame con il club di Via Aldo Rossi scadrà a novembre.

Una volta definito il rinnovo dei contratti dei dirigenti, Maldini e Massara potranno concretizzare le trattative di mercato già avviate, da mesi, per il Milan. Il budget da investire, secondo la 'rosea', è aspetto importante, ma non decisivo: lo è, invece, l'unità di intenti che le parti vogliono trovare.

Tra proprietà, area tecnica e, ovviamente, sportiva, con mister Stefano Pioli già in vacanza ma sempre in contatto per condividere idee e soluzioni che possano rendere il Milan della stagione 2022-2023 sempre più forte ed attrezzato per competere ovunque. Milan, si è offerto un talento italiano! Le ultime news di mercato >>>