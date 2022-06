Milan, RedBird (ri)parte da Maldini: incontro a breve con Cardinale

Milan a RedBird e Gerry Cardinale, numero uno del fondo statunitense, vuole incontrare subito Paolo Maldini per blindarlo e rassicurarlo

Ovvero, l'idea di Milan che Cardinale intende portare avanti. La quale, molto probabilmente, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', si sposerà con quella di Maldini. Quella di una squadra che punti sempre più in alto, senza spese folli e con gradualità, ma che punti a tornare a competere con i top club europei .

Per il 'Corriere dello Sport', Cardinale metterà a disposizione di Maldini le risorse giuste per cominciare subito ad alzare il valore del Milan. E 'Tuttosport', per l'occasione, ha rivelato come sia stato lo stesso Maldini a mettere in stand-by la sua questione contrattuale con Elliott poiché intenzionato a parlarne con i nuovi proprietari appena possibile.