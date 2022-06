Cessione Milan, RedBird acquista il club con un prestito di Elliott?

Milan ceduto da Elliott a RedBird. Secondo 'Il Sole 24 Ore' la famiglia Singer avrebbe prestato gran parte della cifra a Gerry Cardinale

'Il Sole 24 Ore' oggi in edicola ha parlato della cessione del Milan da Elliott a RedBird. Firmato, infatti, il contratto preliminare ('signing') per il passaggio delle quote di maggioranza del club rossonero dall'hedge fund della famiglia Singer alla società di investimento guidata da Gerry Cardinale, ex banchiere di Goldman Sachs.