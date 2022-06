Milan, Cardinale: “Ho vissuto la festa scudetto, mai stato più emozionato”

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan e numero uno di RedBird, ha raccontato le sue emozioni nell'aver vissuto la festa scudetto in prima persona

"La domenica dello Scudetto ho avuto il privilegio di vivere il tutto con un'anima da tifoso, partecipando ai festeggiamenti senza essere riconosciuto nel mio ruolo ma proprio con l'anima del tifoso. Posso dirvi che è stato uno spettacolo straordinario! Sebbene io abbia vissuto di prima mano i Campionati della World Series, del Super Bowls, dell'NBA, ma nulla mi ha dato l'emozione, l'entusiasmo, l'eccitazione, che mi ha dato questa domenica. Forse perché c'è proprio questo rapporto con la tifoseria, molto particolare, un rapporto che probabilmente in America non è sentito con la stessa emozione come è qui".