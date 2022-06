Furlani: “Promessa mantenuta. Oggi Milano non è Milan, Italia è Milan!”

Giorgio Furlani, portfolio di Elliott e membro del Consiglio d'Amministrazione del Milan, ha sottolineato la bontà del lavoro della proprietà americana

Ho un lungo discorso per voi, visto che siete tutti qua per vedere me…

Sono passati esattamente 4 anni da quando siamo diventati proprietari. Mi piace ricordare che abbiamo trovato un Club in una situazione di grande difficoltà. Era una società dove il calcio andava male, i conti andavano male, non c’era leadership, non c’era strategia, non c’erano idee. Abbiamo promesso che avremmo sistemato le cose, che avremmo stabilizzato la situazione finanziaria e che avremmo portato la cosa più importante per questo Club che è il successo sportivo.