Milan, le prime mosse di RedBird: il punto tra rinnovi e riscatti

Il calciomercato del Milan decollerà soltanto dopo l'insediamento della nuova proprietà e uno dei nodi cruciali sarà la questione rinnovi. Il passaggio di proprietà della squadra rossonera nelle mani della RedBird di Gerry Cardinale è ufficiale. Nei prossimi giorni si inizierà a pensare già alla nuova stagione.

RedBird non vuole stravolgere il Milan ma intende proseguire il progetto intrapreso ormai qualche anno fa, culminato con la conquista del diciannovesimo scudetto. Investimenti mirati, principalmente sui giovani. Questo uno dei cardini del Milan che verrà. Ecco perché è necessario partire da ciò che si ha in casa. La questione rinnovi diventa quindi fondamentale. In primis dovrà essere risolta in positivo la vicenda legata a Paolo Maldini. I segnali degli ultimi giorni sembrano incoraggianti. L'ex capitano rossonero è uno dei principali artefici del successo di questa stagione e la sua conferma è una priorità. Così come quella del ds Ricky Massara.

Poi toccherà ai calciatori. Sono in tanti ad essersi meritati adeguamenti di contratto e rinnovi. Tra questi Fikayo Tomori, Ismael Bennacer e Pierre Kalulu. Una delle armi del Milan campione d'Italia è stata senza ombra di dubbio la difesa. L'inserimento di Kalulu al fianco di Tomori ha permesso a Pioli di fare affidamento su una coppia complementare, puntuale e precisa.

Subito dopo viene la cerniera di centrocampo. Perso Kessié, priorità a Bennacer e Tonali. Il primo è migliorato in molti aspetti ed è cresciuto tantissimo. Il secondo è letteralmente esploso, diventando il trascinatore nelle ultime partite. Il Milan e l'agente di Tonali, Giuseppe Riso, si incontreranno per discutere il contratto, in modo da blindare il giocatore ed assegnargli un ruolo chiave nel presente e nel futuro del progetto.

In agenda anche incontri per Leao e Krunic. Il portoghese è stato un assoluto protagonista della meravigliosa cavalcata rossonera. Il suo stipendio andrà adeguato alle prestazioni e i 4,5 milioni di euro a stagione offerti nelle scorse settimane non bastano. Nota di merito anche per Rade Krunic, comprimario capace di farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa. Anche per lui rinnovo in vista.

Ultima ma non ultima la questione riscatti. Ancora in sospeso quelli di Junior Messias e Alessandro Florenzi. Per il primo si parlerà con il Crotone per cercare uno sconto sul prezzo pattuito lo scorso luglio. Per il secondo aumentano le possibilità che continui a vestire il rossonero. L'ex terzino della Roma ha convinto (specie nel finale di stagione) e proprio con i giallorossi si proverà a trovare un'intesa.

Insomma, il Milan targato RedBird ripartirà dalle certezze e dai rinnovi. Solo dopo si penserà alle strategie di calciomercato e ai nuovi innesti.