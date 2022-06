Singer (Elliott): “Grazie per le esperienze condivise con la famiglia Milan”

Gordon Singer, managing partner di Elliott, ha commentato così la cessione del Milan al fondo RedBird. Le sue dichiarazioni di vero cuore

Il Milan è stato ufficialmente ceduto da Elliott a RedBird . In mattinata è arrivato il comunicato che sancisce la fine dell'era della famiglia Singer ai vertici del club (durava dal luglio 2018 ) e l'avvento dell'hedge fund di Gerry Cardinale . Dopo l'ufficialità della cessione Gordon Singer, managing partner di Elliott, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Ritengo si possa dire che abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi. In questo momento di transizione verso il prossimo capitolo della storia del Milan, voglio esprimere il nostro più profondo sentimento di umiltà, orgoglio e soprattutto gratitudine per le esperienze che abbiamo condiviso con ogni membro della famiglia Milan: non avremmo potuto fare niente di tutto questo senza di voi, il Popolo Milanista".