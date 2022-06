Cardinale (RedBird): “Impazienti di spingere il Milan sempre più in alto”

Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird ha parlato dell'acquisto della maggioranza del Milan. Ecco le sue parole

Il Milan è stato ufficialmente ceduto da Elliott a RedBird . In mattinata è arrivato il comunicato che sancisce la fine dell'era della famiglia Singer ai vertici del club (durava dal luglio 2018 ) e l'avvento dell'hedge fund di Gerry Cardinale . Proprio Cardinale ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali ai canali ufficiali rossoneri.

"Siamo onorati di essere parte dell'illustre storia di AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale - ha detto Cardinale -. Tengo a ringraziare Gordon Singer e l'intera squadra di Elliott per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi quattro anni nel riportare il Milan ai vertici della Serie A ".

"La filosofia di investimento di RedBird e i risultati conseguiti nel mondo dello sport hanno dimostrato che le società calcistiche possono avere successo in campo, mantenendo allo stesso tempo un profilo finanziario sostenibile - ha concluso Cardinale -. Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il Club, il suo management e i milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere il Milan sempre più in alto negli anni a venire".