Milan, Reuters: “RedBird ha acquistato la società campione d’Italia”

Anche Reuters conferma: il Milan è stato ceduto a RedBird, dopo l'interessamento andato a vuoto di InvestCorp. Queste le ultime notizie.

Questo il virgolettato: "La società di investimento Red Bird ha acquistato i Campioni d'Italia dell'AC Milan dal fondo americano Elliott, dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi. Anche il gestore patrimoniale Investcorp era in corsa per acquistare i sette volte campioni d'Europa del Milan all'inizio di questo mese, ma non sono riusciti a concordare determinati termini, aprendo la strada a Red Bird per conseguire un accordo".