Champions League – Milan-PSG, la diretta della partita | LIVE News

Il LIVE di Milan-PSG, 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024: la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli

+++ MILAN-PSG, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, R. Leão. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Florenzi, Adli, Pobega, Krunić, Chukwueze, Jović, Okafor. Allenatore: Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Lucas Hernández; Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disposizione: Arnau Tenas, Letellier, Mukiele, Fabián Ruiz, Lee Kang-In, Soler, Barcola, G. Ramos. Allenatore: Luis Enrique.

+++ MILAN-PSG, LE NEWS DI GIORNATA +++

Le probabili formazioni di Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Così in campo a 'San Siro'?

Gianluigi Donnarumma e Kylian Mbappé si sono allenati sorridendo alla vigilia di Milan-PSG, 4^ giornata del Gruppo F di Champions League

La sfida tra Milan e Psg vedrà sugli spalti anche l'illustre presenza di David Beckham, ex calciatore di entrambe le squadre

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG. Tra i temi, anche Zlatan Ibrahimovic

Gianluigi Donnarumma, ex Milan e oggi al PSG, tornerà a 'San Siro' per la prima volta da avversario. Per lui si preannuncia una serata calda

Mike Maignan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG, 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG di Champions League. Anche del tema rinnovo

Nasser Al-Khelaïfi, Presidente del PSG, ha parlato della sfida al Milan, di Gianluigi Donnarumma e non solo a 'La Gazzetta dello Sport'

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG di Champions League. Nel video alcune parole

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG di Champions League. Un estratto di quanto detto

Stasera a 'San Siro' Milan-PSG, con il Diavolo che deve vincere se vuole sperare di lottare per gli ottavi. Ma come si ferma Kylian Mbappé?

Nella nottata scontri ai Navigli tra i tifosi del Milan e quelli del PSG. Una guerriglia che ha provocato il ferimento di alcune persone

Stasera Milan-PSG di Champions League: tra i convocati di Stefano Pioli difensori contati, ma tre rientri fondamentali per il gruppo rossonero

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG di Champions League. Le sue dichiarazioni

Luis Enrique ha parlato alla vigilia di Milan-PSG di Champions League. Tra gli argomenti della sua conferenza, anche l'ex Gianluigi Donnarumma

Lucas Hernández, fratello di Theo, ha parlato alla vigilia di Milan-PSG di Champions League: atto secondo della sfida in famiglia

Milan Škriniar, ex difensore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG. Non ha dimenticato il suo passato

Scontri ai navigli tra gli ultras di Milan e PSG in nottata. Diversi feriti, un tifoso transalpino trasportato in ospedale in gravi condizioni

Milan Škriniar, ex difensore dell'Inter, nella conferenza della vigilia di Milan-PSG ha parlato del suo mancato rinnovo con i nerazzurri

Alle ore 21:00 c'è Milan-PSG allo stadio di 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Stasera Milan-PSG in Champions League. Vigilia tra le parole forti di Mike Maignan e l'accoglienza preparata per l'ex Gianluigi Donnarumma

Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match contro i parigini di Luis Enrique.