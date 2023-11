Milan-PSG, Maignan: “Dobbiamo dare tutto. Mbappé forte, ma non è l’unico”

Il pericolo numero uno per i rossoneri sarà il suo connazionale Kylian Mbappé: «E’ un giocatore molto forte ma non è l’unico». L’estremo difensore ha parlato anche del futuro e, in particolare, del rinnovo del suo contratto con il Milan, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026: «Mi piace stare qui, tutti lo sanno, vedremo», la chiosa di 'Magic Mike' Maignan. LEGGI ANCHE: Ibrahimovic-Milan, ci siamo! Lo svedese infiamma i social >>>