Ibrahimovic-Milan, ci siamo: lo svedese infiamma i social (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic si avvicina al ritorno al Milan, anche se non come calciatore. Ecco l'ultimo post dello svedese sui suoi account social

Ieri Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan , ha incontrato Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, in un hotel del centro di Milano .

Milan, ecco Ibrahimovic: partito il 'countdown' social!

Argomento del summit tra i due, la possibilità che Ibrahimovic si metta alle dipendenze di Cardinale. Principalmente, per occuparsi del Milan, in un ruolo ancora tutto da definire per l'ex fuoriclasse scandinavo. Ma anche per collaborare con Cardinale in altre sue attività.