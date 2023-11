Calciomercato Milan – Gennaio sarà scoppiettante: previsti questi colpi

Il Milan ha deciso di intervenire nel calciomercato di gennaio 2024 in almeno tre ruoli | Milan News (Getty Images)

Il Milan è stato grande protagonista dell'ultima sessione estiva di calciomercato. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, infatti, hanno piazzato ben dieci acquisti per la Prima Squadra di mister Stefano Pioli (a fronte di una ventina di cessioni!) e rinforzato in maniera adeguata anche la Primavera di mister Ignazio Abate. La stagione, però, sta fornendo utili indicazioni al management rossonero su come muoversi anche nella prossima campagna trasferimenti invernale.