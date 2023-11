Milan-PSG, la chiave della gara: tattica a specchio o possibili variazioni?

Milan e PSG, però, non sono squadre rigide nei dettami tattici e più volte in questi mesi hanno mostrato la capacità di variare sul tema. Proponendo soluzioni diverse anche nel corso dei 90 minuti. In una partita importante e dall'elevato carico emotivo, a fare la differenza può essere anche la capacità di non dare punti di riferimento all'avversaria. E in questa direzione a rivelarsi fondamentale potrebbero essere le caratteristiche delle due mediane. Vitinha, Zaïre-Emery e Ugarte sono stati protagonisti importanti nel match d'andata per il PSG. In casa rossonera, invece, si può optare per la duttilità di Musah e Reijnders. Oltre all'importante recupero di Loftus-Cheek e a un Adli verosimilmente chiamato a minuti importanti. LEGGI ANCHE: Primavera - Le pagelle di Milan-PSG secondo la nostra redazione >>>