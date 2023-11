Milan-PSG, Donnarumma nel mirino dei tifosi: occhio al decimo minuto

Quello fra Milan e PSG non sarà affatto un match normale. Se Sandro Tonali , al suo ritorno dopo la cessione, ha trovato uno stadio che lo ha accolto con amore e affetto, Gianluigi Donnarumma sarà atteso da tutt'altra atmosfera. San Siro, infatti, si prepara a dare un bentornato 'speciale' all'ex portiere rossonero.

Qualora Donnarumma iniziasse il primo tempo sotto la Curva Sud, al 10' la partita potrebbe essere improvvisamente sospesa. Gli addetti allo stadio potrebbero essere infatti occupati a sgomberare il campo poiché la curva rossonera farà un conto alla rovescia da -10 e poi lancerà un milione di banconote, ovviamente fasulle, all'indirizzo del ex portiere del Milan. Ecco come e dove vedere Milan-PSG in tv o diretta streaming >>>