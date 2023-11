Milan-PSG, Albertosi: “Donnarumma più forte di Maignan. E su Pioli…”

Sul momento rossonero: "Non è un bel momento per il Milan. Nell’arco di un campionato succede, soprattutto se hai fuori tanti giocatori per infortunio. In più contro l’Udinese hanno trovato un portiere come Silvestri davvero bravo. L’assenza di Pulisic ha pesato tanto. Senza di lui il Milan perde molto, ma non può essere una giustificazione per la prestazione sconcertante di sabato: hanno giocato malissimo".

Sull'esonero di Pioli: "Esonerare Pioli? Non sono d’accordo: Stefano conosce bene l’ambiente e la squadra che ha sottomano. Se uno anche cambia l’allenatore, non è che improvvisamente fa tanti gol e diversi giocatori diventano più forti di quelli che sono. L’organico resta quello, soprattutto davanti dove c’è qualcuno non all’altezza. Jovic? Contro l’Udinese è stato ancora una volta uno dei peggiori in campo. L’aveva già dimostrato alla Fiorentina che non era un fenomeno. Ingaggiare una terza punta come Jovic, che aveva combinato poco a Firenze significa prendere uno che difficilmente farà dei gol. Un grosso errore. Cos’altro rimprovero? Non aver tenuto Brahim Diaz: spesso risolveva la partita da solo…". LEGGI ANCHE: Primavera - Le pagelle di Milan-PSG secondo la nostra redazione >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.