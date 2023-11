Milan-PSG, le mosse del Diavolo per ritrovare i gol e fermare Mbappé

Stasera a 'San Siro' Milan-PSG, con il Diavolo che deve vincere se vuole sperare di lottare per gli ottavi. Ma come si ferma Kylian Mbappé?

Stasera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-PSG , partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 e Stefano Pioli , tecnico rossonero, in questi giorni ha cercato - a Milanello - di studiare le mosse tattiche migliori per avere la meglio sulla squadra di Luis Enrique . Senza una vittoria, infatti, per il Diavolo accedere agli ottavi del torneo diventerebbe quasi impossibile.

Milan-PSG, le idee di Pioli per vincere la partita

Come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la sorpresa, in Milan-PSG, si avrà in primis a centrocampo. Fuori Rade Krunić, giocherà Tijjani Reijnders nel ruolo di playmaker davanti alla difesa. L'olandese, nel match dei 'Parco dei Principi', era stato portato a spasso da Warren Zaïre-Emery: per ovviare a questo problema e per cercare di limitare il gioiellino transalpino, Pioli ha modificato tattica e strategia di gioco. Slegando Reijnders dal compito di mezzala e mettendo il poderoso Ruben Loftus-Cheek sulle tracce del francese.