Milan-PSG, Lucas Hernández: “All’andata emozioni forti. Theo è vendicativo”

Lucas Hernández ha poi parlato di quanto ha provato all'andata nell'affrontare suo fratello in un match di Champions League. "Sono state emozioni forti. Soprattutto per la mia famiglia che era allo stadio. È stato un momento unico per noi. Era la prima volta che eravamo uno contro l'altro. Poi in campo non te ne accorgi. Non mi dico che sto giocando contro mio fratello. È soprattutto prima della partita che si parla, che ci si scambia un po' di opinioni".

"All'andata per lui non è stato facile dopo una sconfitta" — E cos'è successo, invece, dopo la gara del 'Parco dei Principi'? "Abbiamo potuto fare il debriefing insieme. Abbiamo parlato di tutto, della partita, delle occasioni, di come abbiamo giocato e di come hanno giocato loro. Dopo non posso raccontare tutto (sorride, n.d.r.). Per lui non è stato facile perché una sconfitta non è facile. Avevamo poco tempo perché doveva tornare a Milano ma abbastanza per vedere la nostra famiglia che era lì. Siamo andati a trovare i miei nonni, mia madre e mio zio. Ci siamo presi il tempo per vederci insieme". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, gennaio scoppiettante: previsti questi colpi >>>

