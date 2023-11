Milan-PSG, attesi circa 4 mila tifosi parigini: alta tensione in città

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 novembre ci sono stati scontri tra i tifosi del Milan e del PSG , con un ferito tra i supporter parigini. Inoltre nel corso della giornata odierna si sono verificati anche tafferugli tra ultras del club francese e la Polizia. Una vera e propria guerriglia urbana che non fa che aumentare la tensione in vista del big match di questa sera, valido per la 4^ giornata di Champions League .

Come riportato da 'gazzetta.it' in ogni caso, nelle prossime ore sarebbero attesi a Milano circa 4 mila tifosi parigini. Dapprima si riuniranno nella zona della Stazione Centrale, per poi spostarsi verso il Duomo. Un'altra zona interessata, inoltre, sarà quella di Piazzale Lotto, da cui partirà il corteo verso lo stadio San Siro. Dalla questura, comunque, trapela serenità in merito ad eventuali scontri. Il Milan, intanto, sui propri social ha condannato gli atti di violenza che si sono verificati nella notte.