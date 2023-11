VIDEO – Milan-PSG, pullman rossonero a ‘San Siro’ | PM News

Pullman rossonero arrivato da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 21:00 rossoneri in campo per Milan-PSG di Champions League

Il pullman dei rossoneri di Stefano Pioli è arrivato da pochi minuti allo stadio 'San Siro' di Milano. Alle ore 21:00 tutti in campo per Milan-PSG, partita della quarta giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. In questo video del nostro inviato Stefano Bressi vediamo, dunque, l'arrivo del Diavolo allo stadio