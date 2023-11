Milan-PSG, le probabili formazioni: scelta sorprendente a centrocampo

Le probabili formazioni di Milan-PSG , partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro' secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Milan-PSG, così in campo stasera per la Champions?

QUI MILAN - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha i difensori contati ma, tra centrocampo e attacco, recupera giocatori importanti. In mediana, tornerà titolare Ruben Loftus-Cheek mentre Yunus Musah dovrebbe giocare titolare, con Rade Krunić inizialmente in panchina. In attacco rientrerà Christian Pulisic, con Samuel Chukwueze pronto a subentrare a gara in corso.