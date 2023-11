Milan-PSG, le chiavi della gara di ‘acmilan.com’ | Champions League News

(fonte: acmilan.com) "Ce sont les meilleures équipes". Ci sono le migliori squadre, dice l'inno della Champions League. Una categoria a cui sicuramente appartiene il Paris Saint-Germain, la prossima avversaria di un Milan che vuole rilanciare la sua stagione sul palcoscenico più prestigioso. Una nuova notte europea a San Siro. La necessità di una vittoria per fare classifica in un girone equilibrato in cui tutti i verdetti sono ancora possibili. Una sfida che andiamo a introdurre con tre chiavi di lettura nel nostro Briefing, per inquadrare al meglio la quarta partita europea della nostra stagione.

IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE

Un palcoscenico importante come quello della Champions League rappresenta la ribalta ideale per cercare rivincite, e un'avversaria di altissimo livello come il PSG sicuramente rinforza questo concetto. "Servirà una grandissima partita", ha detto Mister Pioli in vista della sfida ai campioni di Francia, a loro volta in un ottimo stato di forma. Dal brutto ko di inizio ottobre sul campo del Newcastle, la squadra di Luis Enrique ha collezionato solo vittorie: percorso netto in cinque partite tra Ligue 1 ed Europa, segnando sempre tre reti in ogni incontro. Momenti differenti, quelli delle due contendenti, che possono annullarsi nel corso di 90' fondamentali. In questo senso sarà importante anche l'apporto di San Siro: nella nostra storia, infatti, sono diversi gli esempi in cui il pubblico si è rivelato l'arma in più in sfide chiave di Champions League.